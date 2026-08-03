عراقجي: مراسم الأربعين مناورة كبرى تدل على وحدة الشعبين العراقي والإيراني

وأوضح عراقجي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وصلتُ اليوم إلى مدينة النجف الأشرف، وأنا في طريقي إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الأربعين، وقد لمستُ في النجف الاستعدادات والترتيبات العالية الموفرة للزائرين، حيث عبّر الجميع عن رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس التطور المستمر في تنظيم هذه التظاهرة عاماً بعد عام".



وأضاف "تُمثّل هذه المراسم مناورة كبرى تدل على وحدة الشعبين العراقي والإيراني، حيث يشكل المشاركون من البلدين النسبة الأكبر فيها، مما يجسد صلابة الروابط الدينية والعقائدية بين البلدين، وقد تجلّى هذا التلاحم بوضوح سابقاً خلال مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي، مما أكد عمق المشاعر والوحدة المتجذرة بين الشعبين".



وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال عراقجي: إنه "لحسن الحظ، علاقاتنا الآن مع الحكومة العراقية في أفضل حالاتها، إذ شهدت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران مباحثات مثمرة للغاية".



وأشار إلى أن "التعاون بين إيران والعراق وثيق ويشمل مختلف المجالات السياسية عبر مواقف موحدة تجاه القضايا المشتركة، والاقتصادية، والأمنية، فضلاً عن التنسيق الوثيق بشأن تأمين الحدود، وتنظيم الحركة التجارية عبرها، وتطوير خطوط الترانزيت المشتركة".

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