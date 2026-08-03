بقائي: مباحثات مضيق هرمز مع عُمان تجري بشكل ثنائي وسيتم مناقشة قضايا إيران وامريكا لاحقاً

وقال بقائي قال في مستهل مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: إن أول زائرٍ أرسلته إيران للمشاركة في مراسم الأربعين لهذا العام إلى كربلاء المقدسة، كان القائد الشهید للثورة الإسلامية، الذي لم يكن له في سلوكه قدوة سوى الإمام الحسين (عليه السلام).

وأشار إلى الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة حين شنت هجوما على أسرة إيرانية في جزيرة قشم جنوب البلاد، مستخدمة قنابل تزن نحو ألف كيلوغرام، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر عامين، وإصابة ابنين مراهقين آخرين من الأسرة.

وقال: لقد طالت الجريمة الأمريكية مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي الأراضي العراقية؛ فخلال الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق، استُشهد عدد من المواطنين الإيرانيين الأعزاء، وهم: أمير عباس درهم‌فروش، وعلي أصغر آستان، ومرتضى أكبري، وأبو الفضل متقي، ومحمود رستمي.

كما أشار إلى استشهاد شاب إيراني من مدينة بندر أنزلي شمال البلاد، إثر الهجوم الذي شنه النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوین.

یتبع..

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