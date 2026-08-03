Iranian Labour News Agency
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12 مشروعاً قانونياً لإدارة مضيق هرمز تدرسها لجنة الأمن القومي الإيرانية

12 مشروعاً قانونياً لإدارة مضيق هرمز تدرسها لجنة الأمن القومي الإيرانية
معرف الأخبار : 1821785
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أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن مناقشة 12 مشروعاً تتعلق بإدارة مضيق هرمز.

وقال حسن قشقاوي : شكّلت مراجعة المشروع المتعلق بـ «إدارة إيران لمضيق هرمز» و12 مشروعاً فرعياً مرتبطاً به أحد المحاور الرئيسة للاجتماع الأخير للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. قُدمت هذه المشروعات سابقاً من قِبل النواب وتمر الآن بمرحلة المطابقة والمواءمة.

وأکد في تصريح لوكالة "تسنيم" انه نظراً لأن المشروع الرئيس قد نوقش في الجلسات السابقة للجنة وتم التوصل إلى النتيجة بشأنه، فقد أُتيحت الفرصة حالياً لمطابقة الآراء الجديدة ومواءمتها.

وتابع، تَقَرَّر في نهاية المطاف تحديد الحالات المتشابهة والمتناقضة والتكميلية في جميع هذه المشروعات الـ 12 خلال الفترة المقبلة.

وأردف قائلاً، ستجري الصياغة النهائية وفق نهج يفصل بين الأحكام «الناسخة والمنسوخة»؛ وذلك لمنع تداخل القوانين، وتدوين المشروع الشامل النهائي لإدارة إيران لمضيق هرمز.

 

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