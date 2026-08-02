بقائي: التفاهم مع سلطنة عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز

وأشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مقابلة مع شبكة "خبر" مساء الأحد، إلى أن نمط التهديدات والترهيب والخطاب الحاد المتكرر من جانب المسؤولين الأمريكيين ليس بالأمر الجديد، وقال: "لقد واجهنا ما هو أكثر من مجرد تهديد. فقد ارتكبت أمريكا عدوانًا عسكريًا مكثفًا ضد إيران مرتين، بل ثلاث مرات".

وأكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصرف انطلاقًا من مصالحها وشواغلها، قائلاً: "إيران لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بالخطاب الحاد للآخرين، ولن تتأثر مصالحها وشواغلها بتهديدات المسؤولين الأمريكيين. لذلك، فإن هذا الخطاب الذي يُروج له في وسائل الإعلام بأننا غيرنا القرار بسبب أقوال شخص معين أو وسيط معين، يندرج ضمن نفس النمط الذي ذكرته والذي تكرر مرارًا وتكرارًا. الأهم هو أن قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجعلان الأطراف المقابلة تدرك تمامًا أنها ستواجه ردًا مناسبًا إذا أقدمت على أي مغامرة.

*المفاوضات مع سلطنة عُمان مستمرة منذ فترة طويلة / المفاوضات الثنائية لا تشمل أي طرف آخر

وردًا على سؤال حول المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، أوضح بقائي: "إن التفاهم بشأن ممر مائي آمن قائم منذ فترة طويلة. بدأنا المحادثات مع عُمان في اليوم التالي مباشرةً لمذكرة التفاهم بشأن وقف إطلاق النار في 8 أبريل. كما تعلمون، كانت هناك عدة زيارات؛ وكانت أول زيارة للدكتور عراقجي بعد الحرب إلى عُمان، وخلال تلك الزيارة، نوقشت مسألة مضيق هرمز مع كل من السلطان ووزير الخارجية. لذا، فإن هذه المسألة ليست جديدة."

وأكد: "الآن، بصفتنا دولة ساحلية، نحن ملزمون بالتعاون فيما بيننا لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز والتوصل إلى آلية محددة. كان الهدف من هذه المحادثات، التي بدأت -كما ذكرت- خلال اتفاق وقف إطلاق النار ثم اتفاق إنهاء الحرب (أي في 18 يونيو/حزيران)، هو التوصل إلى اتفاق بشأن مسار متفق عليه بين الطرفين ويخدم مصالحنا.

وقال بقائي: "لن يعود الوضع في مضيق هرمز بأي حال من الأحوال إلى ما كان عليه قبل 28 شباط/فبراير. لقد مررنا بتجربة صعبة للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لذا، يجب علينا ضمان عدم استغلال هرمز من قبل المعتدين علينا. ويتطلب هذا أيضاً اعتماد آلية تُحترم فيها حقوق إيران السيادية احتراماً كاملاً. محادثاتنا مع عُمان ثنائية ولا تخص أي طرف آخر."

*أُغلاق مضيق هرمز بسبب خرق اميركا لمذكرة التفاهم

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ما حدث هو أننا تعهدنا في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بإنهاء الحرب، وقبل الطرف الآخر أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز، بالتشاور مع سلطنة عمان وبالحوار مع دول المنطقة. وقد أنجزنا مهمتنا؛ فخلال فترة سريان التفاهم التي امتدت 22 أو 23 يومًا، كان المسار الشمالي آمنًا تمامًا، وكانت السفن تعبره. لكن لسوء الحظ، لم تسمح الولايات المتحدة حتى بانتهاء مهلة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم لإعادة حركة الملاحة البحرية إلى وضعها قبل الحرب، وقبل انقضاء هذه المهلة، ارتكبت جريمة العدوان على إيران.

وأشار بقائي إلى أن الأمريكيين، بهذا الإجراء، عرقلوا تنفيذ الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، ومنعوا الممر الآمن الذي أنشأته إيران من العمل بشكل طبيعي. وللأسف، فرضوا الممر الجنوبي بتواطؤ من بعض دول المنطقة، في حين أن هذا الممر كان غير آمن ويضر بأمن إيران ومصالحها الوطنية، ولم نقبله تحت أي ظرف من الظروف.

وتابع: والآن، من المفترض أن نتوصل إلى تفاهم بشأن ممر يتفق عليه الطرفان، لا الممر الشمالي ولا الممر الجنوبي، بل ممر يحدد الحقوق السيادية لكلا الطرفين ويضمن مصالحنا وأمننا الوطنيين، وذلك في شكل نظام جديد لحركة الملاحة. المفاوضات التي أجريناها حتى الآن تسير على نحو جيد، وقد أبدى الجانب العماني تعاوناً مثمراً. لكن لا بد لي من الإشارة إلى أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن المسار الجديد لا علاقة له بفتح مضيق هرمز أو إبقائه مغلقاً؛ فهذا التفاهم شرط ضروري ولكنه غير كافٍ. لم يكن إغلاق مضيق هرمز بسبب سلطنة عمان، بل بسبب خرق الولايات المتحدة للمذكرة، والحصار البحري المفروض على إيران، وسلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال تلك الفترة. لذا، فإن فتح مضيق هرمز مسألة مختلفة تماماً.

*الجهات المختصة في إيران اعدت خريطة جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز

وفي معرض شرحه للمفاوضات مع الجانب العماني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تم إطلاع الجانب العماني على الخرائط التي أعدتها الجهات المختصة. هذه المسألة، بطبيعة الحال، عمل فني تم إنجازه بالتعاون الوثيق مع مؤسسات متخصصة وكفؤة. لذلك، كان العمل جماعيًا ومشتركًا، وكانت وزارة الخارجية مسؤولةً بطبيعة الحال عن المفاوضات.

ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك تغييرٌ مُحدد في مسار مفاوضاتنا مع الجانب العُماني، وما إذا كان لموقف ترامب الأخير أي علاقة بالمفاوضات، قال بقائي: "مفاوضاتنا مع عُمان مستمرة منذ سبعة أو ثمانية أيام حتى الآن، وكما ذكرتُ سابقًا، فإن هذه المفاوضات مستمرة منذ شهرين تقريبًا. وخلال هذه الفترة، سارت المفاوضات بسلاسة".

وقال: "تذكروا دائمًا أن أي تدخل أو تهديد من أمريكا يُعرقل المفاوضات. قد يقول البعض إن هذا التعطيل وهذه التهديدات ناتجة عن ضغوط من الكيان الصهيوني أو جهات أخرى. وبغض النظر عن السبب، فإن تدخل أمريكا وتهديداتها لم تُسهم قط في تيسير هذه المفاوضات؛ وذلك لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت مُحصّنة ضد كل هذه التهديدات والترهيب والضغوط. نحن نركز على المصالح الوطنية، وبالتأكيد لن نعرض مصالح إيران الوطنية وأمنها القومي للخطر بسبب التبجحات والكلمات الحادة من الآخرين.

*لن تُجبر التهديدات والضغوط إيران على التراجع عن مواقفها المبدئية / لا تُعيروا اهتمامًا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد طلبت بالفعل، صراحةً أو ضمنًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، تأجيل الهجوم أو إلغائه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أستغرب أحيانًا من إيلائكم أهمية كبيرة لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، في حين أن عدم صحتها قد ثبت لنا جميعًا مرارًا وتكرارًا. انظروا فقط إلى عدد التغريدات التي ينشرها المسؤولون الأمريكيون خلال 24 ساعة. اليوم فقط، على سبيل المثال، أعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة أن فنزويلا أصبحت الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لذا، لا شك أنهم يستخدمون الفضاء الإلكتروني كجزء من حرب، ليس فقط حربًا نفسية، بل كجزء من حرب حقيقية ضدنا."

وصرح بقائي بأن لديكم خبرة الأشهر القليلة الماضية وتعرفون أن هذه التصريحات والتهديدات قد وُجهت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرات عديدة؛ وأضاف: "بالطبع، لا أقول إنها كانت مجرد تهديدات؛ نعم، لقد ارتكبوا في كثير من الحالات جرائم شنيعة ضد الإيرانيين. قبل أيام قليلة، كان استخدام قنابل زنة 2500 رطل لمهاجمة مراكز سكنية ومنازل عادية في جزيرة قشم مثالاً واضحاً على هذه الأعمال. ومع ذلك، فإن تصور أن هذه التهديدات والضغوط الإعلامية ستدفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الانحراف عن مواقفها المبدئية، أثبت الواقع أن هذا ليس هو الحال، وسنواصل عملنا بما تقتضيه المصالح.

*في الأشهر الأخيرة، كان الدبلوماسيون الإيرانيون في أوج نشاطهم خلال السنوات الأخيرة

وأكد بقائي أن الدبلوماسية بلغت ذروتها في هذه الأشهر الخمسة، قائلاً: "كما كان المدافعون عن وطننا ومحاربونا يراقبون العدو باستمرار ويدافعون عن البلاد عند منصات الإطلاق، أستطيع أن أقول بثقة إن الدبلوماسيين الإيرانيين شهدوا أيضاً أكثر فتراتهم نشاطاً في السنوات الأخيرة خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية. يجب علينا استخدام الدبلوماسية للتحذير والإنذار والتوضيح. خلال هذه الساعات الأربع والعشرين، تم إجراء العديد من الاتصالات، بعضها من الأطراف المعارضة؛ أي دول مثل بلغاريا وبريطانيا وأوكرانيا. وكان سبب هذه الاتصالات هو نشر أنباء تفيد بتوفير قواعدها للولايات المتحدة، وقد وجهنا التحذيرات اللازمة. واتصلوا للتأكيد على أنهم لن يشاركوا في الحرب ضد إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من جهة أخرى، من واجبنا التحذير من عواقب أي عدوان أو مغامرة جديدة من جانب الولايات المتحدة. للمنطقة الحق، بل من واجبها، الدفاع عن أمنها واستقرارها. وبدورنا، يجب علينا توجيه التحذيرات والإنذارات اللازمة لأصدقائنا في المنطقة وجيراننا على حد سواء، لكي يعلم الجميع أن أي جريمة أو عدوان عسكري أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما ضد البنية التحتية، ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

*أي دولة تشارك في العدوان ستُوضع في صف المعتدي

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد حذرت من مشاركة دول مجاورة في عدوان ضدها، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سنُهدد بالتأكيد؛ سنُهدد بالتأكيد بدعم قدراتنا العسكرية حيثما لزم الأمر. التهديد يعني أننا سنحذر من عواقب أي دعم أو تواطؤ مع النظام الأمريكي في عدوانه على إيران؛ وقد أثبتنا ذلك عملياً".

واختتم بقائي حديثه قائلاً: "الدفاع عن المصالح الوطنية، ولا سيما ضد الأطراف التي ترتكب عدواناً مباشراً على دولة ما أو تتواطأ مع المعتدي حقٌ ومسؤوليةٌ تقع على عاتق كل دولة. هذا المبدأ جزءٌ من القانون الدولي. وقد نصّ قرار الأمم المتحدة الذي يُعرّف العدوان بوضوح على أن توفير دولة ما القواعد أو المرافق العسكرية أو اللوجستية للأطراف المعتدية تضع تلك الدولة في نفس خانة الطرف المعتدي؛ وفي مثل هذه الظروف، تلجأ الدولة التي تعرضت للهجوم إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس لحماية أمنها ومصالحها الوطنية.

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