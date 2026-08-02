في ذکرى استشهاد إسماعیل هنیة.. وزارة الخارجیة الإیرانیة تؤکد دعمها للقضیة الفلسطینیة

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها مساء الاحد: قبل عامين في مثل هذه الأيام، استشهد إسماعيل هنية، القائد الشجاع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأحد المجاهدين الرواد في طريق تحرير وعزة فلسطين، على أيدي الجلادين المحتلين ومرتكبي الإبادة الجماعية.

واضافت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضامناً مع جبهة المقاومة العالمية ضد الظلم والاحتلال والاستعمار، وتناغماً مع شعب فلسطين الصابر والأبي، تُحيي ذكرى واسم الشهيد السعيد إسماعيل هنية، وتؤكد على استمرار مسار الكفاح ضد ظلم واحتلال الكيان الصهيوني القاتل للأطفال حتى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحرير أرض فلسطين المحتلة، وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابعت: مما لا شك فيه أن إبقاء ذكرى الشهيد إسماعيل هنية وغيره من شهداء المقاومة حية، هو الضامن لاستمرار الحركة في مسار الهدف السامي لأولئك الشهداء العظام لحماية تطلعات القدس الشريف، ويعمق فكر وثقافة المقاومة والنضال ضد المحتلين بين الشعوب المسلمة وأحرار العالم.

وجاء في ختام البيان: إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تثمن المكانة الرفيعة لجميع شهداء ساحة الجهاد والمقاومة، لا سيما الشهيد إسماعيل هنية، تؤكد على ضرورة التحرك الفوري والمؤثر من قبل المجتمع الدولي والأمة الإسلامية للمساعدة في تخفيف آلام ومعاناة شعب فلسطين المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتُذكر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول في مواجهة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الإبادة الجماعية.

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