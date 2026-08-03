عراقجي يتحدث هاتفيا مع وزير خارجية السعودية وقائد الجيش الباكستاني حول احدث الجهود والمبادرات الدبلوماسية

واستعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، ضمن مشاوراته المستمرة وخلال ثاني اتصال هاتفي له خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى حفاظ وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

كما أكد الطرفان على ضرورة الاستفادة من إمكانيات التعاون الإقليمي والحلول السياسية في هذا الصدد.

endNewsMessage1