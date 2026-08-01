قائد مقر خاتم الأنبياء: أي دولة تضع نفسها درعاً دفاعيا لأمريكا ستحترق بنيران الحرب

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أن اللواء "عبد اللهي" كتب اليوم السبت في رسالة وجهها إلى دول المنطقة: إن الولايات المتحدة تمضي بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة؛ حيث يمثل هذا النهج محصلة استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض الهيمنة غير المشروعة على كامل المنطقة.

وأضاف قائد مقر «خاتم الأنبياء (ص)» المركزي: إن أمريكا المجرمة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية أنها لا تتورع عن أي أعمال شريرة أو تدميرية ضد مصالح وموارد المسلمين، وذلك في سبيل تحقيق مآربها وأهدافها الشيطانية.

وأكد اللواء عبد اللهي في رسالته: لتعلم دول المنطقة المسلمة أن أمريكا تستغل رؤوس أموال هذه الدول وثرواتها وبنيتها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية كدرع دفاعي لجيشها المتهالك، وتعزيز آلة الحرب الكيان الصهيوني الإرهابي وقاتل الأطفال وضمان أمنه.

وأضاف قائد مقر «خاتم الأنبياء (ص)» المركزي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء الأمة الشجعان في القوات المسلحة وجبهة المقاومة، قد أثبتوا أن ميزان القوى في المنطقة لم يعد يخضع للمحددات السابقة، وأن عجز أمريكا عن تحقيق استراتيجياتها العدوانية ضد إيران الإسلامية، قد دفع جيشها المضمحل والكيان الصهيوني المزيف إلى شن الحروب وإراقة الدماء وارتکاب الأعمال الشريرة من خلف سواتر الدول المسلمة، وفرض تكاليف الحرب على دول المنطقة.

وختم اللواء عبد اللهي تصريحه قائلاً: نعلنها بكل صراحة؛ يجب على الدول المسلمة أن ترصد جرائم أمريكا بيقظة وحكمة، وأن تعيد النظر في تعاونها ومرافقتها لها؛ وإلا فإن أي دولة تضع نفسها كدرع دفاعي لأمريكا المجرمة والمعتدية، سوف تحترق في نيران الحرب.

endNewsMessage1