وزیرا خارجیة إیران والسعودیة یتباحثان هاتفیا

وأعلنت وزارة الخارجية، بأن عراقجي أشار إلى الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها القومي، مؤكداً أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أو أي مشاركة أو تعاون من قبل دول المنطقة (في ذلك)، سيُواجه برد حازم ومتناسب من جانب قواتنا المسلحة المقتدرة، وأن المسؤولية عن كافة التداعيات الناجمة عن مثل هذه المغامرات ستقع على عاتق المتسببين فيها.

endNewsMessage1