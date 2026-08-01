عراقجي يحذر من “المغامرات الأمريكية” خلال مباحثات مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عراقجي حذر خلال الاتصالين من أي تحرك مغامر للجيش الأمريكي، مؤكداً الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها، والرد الحازم على أي اعتداء.

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