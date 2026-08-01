عراقجي يحذر من “المغامرات الأمريكية” خلال مباحثات مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني
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بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي"، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المشير "عاصم منير"، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر التطورات الإقليمية، وناقش تداعيات الإجراءات الأمريكية العدوانية والمزعزعة للاستقرار ومخاطر تصعيد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عراقجي حذر خلال الاتصالين من أي تحرك مغامر للجيش الأمريكي، مؤكداً الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها، والرد الحازم على أي اعتداء.