عراقجي يحذّر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة
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وصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مصر بأنها بلد صديق وشريك مهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة.
وكتب عراقجي في منشور على منصة اكس مساء الخميس: "مصر بلد صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمنها يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".
وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين ضد المؤامرات الإسرائيلية وعمليات "الراية الكاذبة" المصممة لتقويض السلام الإقليمي".
وتابع عراقجي: "هذا تهديد واضح ومشترك ومرتعب من تضامن المسلمين".