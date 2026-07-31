عراقجي يحذّر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة

وكتب عراقجي في منشور على منصة اكس مساء الخميس: "مصر بلد صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمنها يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين ضد المؤامرات الإسرائيلية وعمليات "الراية الكاذبة" المصممة لتقويض السلام الإقليمي".

وتابع عراقجي: "هذا تهديد واضح ومشترك ومرتعب من تضامن المسلمين".

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