حرس الثورة الاسلامية: استهدفنا ناقلتي نفت مخالفتين بينما عادت 4 ناقلات ادراجها بسرعة

وافاد بيان حرس الثورة الاسلامية الصادر اليوم الجمعة، انه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، حاولت ناقلتا نفط مخالفتان المرور، ظنا منهما انه بامكانهما عبور المسار غير معلن من جانبنا، تحت مرافقة جوية من الجيش الأمريكي، قاتل الاطفال، غير آبهتين بتحذيراتنا، وسلكتا طريقا غير آمن وغير قانوني، ما أدى إلى إصابتهما وتوقفهما.

وأضاف البيان أن "أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها بسرعة وعادت إلى مواقعها."

وتابع البيان: كنا قد أبلغنا الليلة الماضية، ردا على البيان الكاذب الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، جميع مالكي شركات الشحن البحري وشركات التأمين، بعدم الالتفات إلى بيانات سنتكوم، وأن يسألوا أولئك الذين انخدعوا بها وتعرضوا للحوادث.

وأكد البيان أن "القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تحذر مرة أخرى من أن التدخلات والأوامر غير القانونية التي يصدرها الجيش الأمريكي للسفن في المنطقة لن تمر من دون رد."

واختتم البيان بالآية الكريمة: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

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