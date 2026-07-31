إدارة ممر الخليج الفارسي: الملاحة عبر مضيق هرمز غير ممكنة بسبب الإجراءات العدوانية الأمريكية

وأفادت "إيلنا"، بأن الهيئة الرسمية لإدارة ممر الخليج الفارسي قد اوضحت في تدوينة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، انه نظرا إلى أسئلة المتقدمين واستفساراتهم المتكررة، نعلن مجددا أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن بسبب استمرار الإجراءات العدوانية للقوات العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضافت الهيئة في تدوينتها هذه، انه "فور عودة الاستقرار والهدوء، ستتم دراسة جميع الطلبات وفقا للترتيب والجدول الزمني، وسيجري إصدار التصاريح تدريجيًا".

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