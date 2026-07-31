بزشکیان سیتحدث الى الشعب بمناسبة الذکرى السنویة الثانیة لتنصیبه رئیسًا

وسيتم بث الحوار مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، على أجزاءٍ خلال الأيام القادمة.

وقد أُقيم حفل تنصيب الرئيس بزشكيان في 31 تموز/ يوليو عام 2024 في قاعة مجلس الشورى الإسلامي، بحضور أكثر من 70 وفدًا من دولٍ أجنبية، ضمت رؤساءً ورؤساء وزراء ورؤساء مجالس برلمانية ونوابًا للرئيس ونوابًا لرئيس الوزراء ووزراء خارجية وسفراء، بالإضافة إلى ممثلين عن منظماتٍ دوليةٍ وإقليمية.

وأدى الرئيس بزشكيان اليمين الدستورية رئيسًا تاسعًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حفل التنصيب.

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