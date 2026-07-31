عراقجي: الحصار البحري والهجمات على السفن التجارية الإيرانية السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال شرحه لآخر التطورات في المنطقة ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن نكث اميركا بوعودها واستمرار عدوانها العسكري على إيران، بما في ذلك الحصار البحري والهجمات على السفن التجارية الإيرانية، هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة المعتدين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي، عن قلقه إزاء الوضع الراهن في المنطقة وتداعياته على الدول الأخرى، مؤكدًا استعداد الهند للمساعدة في تخفيف حدة التوتر.

كما تحدث عراقجي هاتفيًا مع نظيره البريطاني، إد ميليباند، اليوم الجمعة.

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