رداً على التسريبات الأميركية.. إيران: لدينا خطة واسعة للرد على أي عدوان على منشآت الطاقة

وقال المسؤول الإيراني، لوكالة "تسنيم"، إنّ طهران أعدت "خطة واسعة للرد على أي حماقة محتملة من قبل الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنّ "ما يتداوله الإعلام الأميركي بشأن هجمات أميركية إسرائيلية محتملة على بنى تحتية إيرانية نعده حماقة".

وإذ كشف المسؤول أنّ إيران أعدت خطة واسعة للرد تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي والبنى التحتية للطاقة الأميركية في المنطقة، فإنه أكّد أن طهران مستعدة لتنفيذها.

وبدورها، نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مجموعة من الأهداف قالت إنها تقع ضمن مرمى الصواريخ الإيرانية إذا تعرضت محطات الطاقة الإيرانية للاستهداف.

ومن بين الأهداف، بحسب "فارس"، حقول ومحطات نفط وغاز تديرها الولايات المتحدة في المنطقة، وحقلي "ليفياتان" و"تامار" للغاز في كيان الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام أميركية تداولت أخباراً تفيد بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان لاستهداف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران.

ونقلت وكالة "سي بي أس نيوز" عن مصادر قولهم إنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران".

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب "يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة"، لكنه لفت إلى أنّ "الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ الهجمات".

كذلك، صرّح مسؤولون أميركيون لشبكة "سي أن أن" بأن "نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد"، مع الإشارة إلى وجود "إمكانية لإلغاء الضربات".

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