الحرس الثوري: الدول التي تتدخل لمساعدة المعتدي، ستتلقى ردا قاسيا ان لم تصلح سلوكها

وقال الحرس الثوري في بيانه رقم 54 متوجها الى شعب ايران الاسلامية النبيل والثوري ان عزيمتكم وارادتكم في ساحة الحرب، قد اربكا العدو ورسخا صفوف مقاتلي الاسلام واضفيا عليها روحا جديدة.

واضاف ان ناقلتي نفط حاولتا الليلة الماضية وبتحريض من الطائرات الامريكية، الخروج من المسار غير الآمن بجنوب مضيق هرمز، اذ ان هاتين الناقلتين انسحبتا بسرعة الى الوراء بعد اندلاع حريق شديد في احدهما.

وجاء في البيان ان مضيق هرمز هو ارضنا، وان ابطالنا في القوات البحرية للحرس الثوري يتحكمون به باقتدار، ولن يُسمح للغريب الذي جاء من بعد الاف الكيلومترات بالتدخل. وتوكلا على الله تعالى، فان المعتدي سيُعاقب اليوم بالذات، وان الدول التي تتدخل لمساعدة المعتدي، ستتلقى ردا ماحقا ان لم تصلح سلوكها.

واكد الحرس الثوري ان مضيق هرمز غير قابل لاعادة الفتح طالما بقيت الثرثرة والتهديدات التي تطلقها السلطات الامريكية وتدخلاتها في التحركات البحرية في المنطقة، وان التهديدات والتدخلات، ستجعل الظروف اكثر صعوبة وتعقيدا.

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