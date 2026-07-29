الحرس الثوري: استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بالصواريخ الباليستية

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة

أيها الشعب الإيراني العظيم وصانع الملاحم ؛

إن حضوركم الواعي والمتواصل في الساحة قد أثار إعجاب العالم ودهشته، وقد ضمنت دعواتكم انتصارات جنود الإسلام.

وردا على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قام المقاتلون الشجعان في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، قبل ساعة، باستهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وما دامت الأعمال غير القانونية والشريرة للقوات الأمريكية ضد مصالحنا مستمرة، فإن المقاومة ستستمر، يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا.

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