سفیر ایران لدى الامم المتحدة: استمرار الأعمال غیر القانونیة من جانب امیرکا وإسرائیل تهدید خطیر للسلام والأمن العالمیین

وقال غلام حسين درزي، سفير ونائب المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة مدمرة ومحاصرة. ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار من خلال هجمات عسكرية متواصلة وفرض قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المدنيين، قائلاً: "في الوقت نفسه، يواصل الكيان الإسرائيلي توسيع مستوطناته بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن الأعمال العدوانية المتكررة لإسرائيل ضد لبنان، والانتهاك المستمر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، تُهدد بشكل متزايد السلام والأمن الإقليميين، كما أن استمرار الأعمال غير القانونية للكيان الإسرائيلي يُشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين".

وأكد درزي: "في هذا السياق، تُؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أن أي حل موثوق يجب أن يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعضوية الدولة الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة لا ينبغي ربطها أبدًا بأهداف سياسية أو عسكرية، قائلاً: "المساءلة ضرورة حتمية". يجب محاسبة الكيان الإسرائيلي، ومن يدعمه سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا، على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: ان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُعد تذكيرًا واضحًا بأنه لا أحد فوق القانون الدولي.

كما قال الدبلوماسي الإيراني في اجتماع مجلس الأمن ردًا على الاتهامات التي لا أساس لها والتي وجهتها المندوبة الأمريكية في الاجتماع: أرفض رفضًا قاطعًا جميع هذه الاتهامات الباطلة ذات الدوافع السياسية.

وأضاف: لقد لجأت المندوبة الأمريكية مرة أخرى إلى الأكاذيب والتضليل الإعلامي وحملة التشويه في محاولة يائسة لتبرير الأعمال العدوانية غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران.

وأكد درزي أن هذه الادعاءات جزء من السياسة العدائية طويلة الأمد التي تنتهجها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، والتي تُمارس لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وإخفاء أعمالها غير القانونية وأنشطتها الخبيثة في المنطقة، وتبرير "الوجود العسكري المزعزع للاستقرار" للولايات المتحدة في المنطقة.

وتابع : "لكن الحقائق واضحة لا جدال فيها: الولايات المتحدة هي المعتدية. فمن خلال أعمالها العدوانية ضد إيران، انتهكت الولايات المتحدة ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق لاستخدام القوة وحظر العدوان".

وقال: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والجسور والملاعب الرياضية وغيرها من البنى التحتية الحيوية". يُعدّ الهجوم على مدرسة ميناب مثالاً صارخا يمكن إنكاره على هذه الجرائم.

أكد درزي: لقد اعترف الرئيس الأمريكي ومسؤولون كبار آخرون علنًا بارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، بل وتفاخروا بها. وتُعدّ هذه التصريحات دليلًا إضافيًا على مسؤوليتهم. تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي. وسيُحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم الشنيعة، عاجلًا أم آجلًا، أمام المؤسسات القضائية الدولية المختصة.

وقال: لا أحد فوق القانون الدولي، ولن تيكون هناك حصانة. يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن عدم السماح لهذه الجرائم بأن تصبح أمرًا عاديًا. فالصمت والإفلات من العقاب لن يؤديا إلا إلى تشجيع تكرار هذه الأعمال.

وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: جميع تصرفات إيران دفاعية وضرورية ومتوافقة مع القانون الدولي. جذور الوضع الراهن واضحة: فالأعمال غير القانونية المستمرة للولايات المتحدة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وأضاف: لقد مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وستواصل ممارسته لحماية أراضيها. الشعب والدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه ومصالحه الوطنية الحيوية وحمايتها من الأعمال العدوانية للولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لمجلس الامن ، اتهمت سفيرة ونائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، إيران باستخدام حركة نصار الله اليمنية لتهديد الملاحة في باب المندب.

ودون الإشارة إلى هجمات واشنطن على إيران، زعمت بروس أن إيران تُؤجج الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر قوى وكيلة إقليمية.

كما كررت مزاعم معادية لإيران بشأن جماعات المقاومة، وادعت أنه لا ينبغي لحماس وحزب الله أن يكون لهما دور في غزة ولبنان مستقبلًا.

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