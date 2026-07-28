مقر خاتم الأنبياء (ص) : لا عبور عبر مضيق هرمز لأي دولة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية المجمدة

وصرح العقيد ذوالفقاري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي أعلن، عقب الإجراءات العدوانية التي اتخذها والجهود المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أن تعويض الأضرار التي لحقت بالسفن خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة انعدام الأمن الذي تسبب به الجيش الأمريكي ومخالفتها المرور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، سيتم دفعه من الأصول الإيرانية المجمدة.

وحذر متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي الرئيس الأمريكي المجرم بشأن تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، مؤكدا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن لجميع الشركات والدول التي تستجيب لعرض ترامب أو تستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا العنوان، أنها لن تسمح، اعتبارا من الآن، بمرور أي من سفنها عبر مضيق هرمز.

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