محادثات هاتفية بين وزيري خارجية ايران واوكرانيا

وجرت محادثات هاتفية مساء الثلاثاء بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، ووزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها.

جاءت هذه المكالمة الهاتفية عقب الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين صباح السبت.

وزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت ، استهداف "سفن مرتبطة بإيران تحمل شحنات عسكرية"، وكتب على موقع X-Net: "استهدفنا سفينة حربية روسية، بالإضافة إلى سفن تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين".

عقب الهجوم، تحدث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي هاتفيًا مع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مصرحًا: "هاجم (نظام) فولوديمير زيلينسكي (رئيس أوكرانيا) سفينة تجارية إيرانية وقتل بحارًا. هذا عمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل واضح، ونُفذ بتحريض من إسرائيل لجرّ أوروبا إلى الحرب. خلال اتصالاتي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أكدتُ على ضرورة الرد على تصرفات هذا الانتهازي المقيم في كييف."

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء السبت عن تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في بحر قزوين صباح السبت 25 أغسطس/آب، وأعلنت عن استشهاد بحار وإصابة آخرين جراء الهجوم.

وفي معرض إدانتها لهذا العمل العدواني، صرحت: "هذا العمل انتهاك للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، ومثال على عمل عدواني قد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك."

كما استُدعي القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية عقب هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأوكرانية، ونُقل إليه احتجاج إيران الشديد.

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