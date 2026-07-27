مقر "خاتم الأنبیاء (ص)" یحذّر امیرکا من تهدید السفن الإیرانیة

وقال مقر "خاتم الأنبياء (ص)" في بيان مساء الاثنين: "إن اميركا في استمرارها لاعمالها الشريرة وزعزعة أمن المنطقة، وعقب فرضها الحصار البحري غير القانوني على إيران، هددت السفن الإيرانية، والسفن التجارية، وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية لبلادنا خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف: نحذر من أن هذا العمل الأمريكي يعتبر توسعاً للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان عمليا، فإنها لن تترك أي تهديد أو عمل شرير من الجيش الإرهابي الاميركي دون رد وستتصدى له.

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