محادثات عراقجي مع نظيريه العُماني والسعودي… تأكيد على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مساء أمس الإثنين، مع وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، آخر المستجدات الثنائية والإقليمية، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة عدم الاستقرار المفروضة على مضيق هرمز نتيجة الإجراءات الأمريكية العدوانية.

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