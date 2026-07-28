محادثات عراقجي مع نظيريه العُماني والسعودي… تأكيد على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة
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ناقش وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان والسعودية آخر التطورات الثنائية والإقليمية، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون ومواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة بهدف إرساء الاستقرار في المنطقة.
وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مساء أمس الإثنين، مع وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، آخر المستجدات الثنائية والإقليمية، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة عدم الاستقرار المفروضة على مضيق هرمز نتيجة الإجراءات الأمريكية العدوانية.