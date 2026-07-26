عراقجي: اجراء "الانتهازي المقيم في كييف" لن يمرّ من دون رد

وكتب عراقجي، اليوم الأحد، في تدوينة عبر منصة "إكس": لقد هاجم "زيلينسكي" سفينة تجارية إيرانية، ما أدى إلى مقتل أحد البحارة. ويُعد هذا العمل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وقد نفّذ بتحريض من الكيان الإسرائيلي بهدف جرّ أوروبا إلى الحرب.

وختم وزير الخارجية الإيراني تدوينته بالقول: شددت خلال اتصالين هاتفيين مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "كايا كالاس" ووزير خارجية روسيا "سيرغي لافروف" على أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه الانتهازي المقيم في كييف لا يمكن أن يمرّ من دون رد.

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