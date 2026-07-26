الحرس الثوري: إذا عادت "إسرائيل" إلى الحرب فسنذيقها بلاء عظيما

واوضح "العميد محبي" : لقد استخدمت الطائرات الأمريكية من طراز (B1) المطارات البريطانية مؤخرا؛ متوعدا الاخيرة بانها "لو استمرت في تقديم هذا الدعم، فستكون هدفا قطعيا ومشروعا لنا"، مؤكدا: نحن نمتلك سيناريو خاصا لكل موضوع.

وأضاف: إن "إسرائيل" تسعى، من خلال تحريض الرئيس الأمريكي وتزويده بمعلومات مضللة، إلى إبقاء أمريكا منخرطة في المنطقة، بما يتيح لها تحقيق أهدافها بالاعتماد على القدرات الأمريكية.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "إسرائيل" تعلم بأنه إذا عادت إلى الحرب وركزنا عليها، فما هي الكارثة التي ستلحق بها.

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