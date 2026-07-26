الخارجية الإيرانية: تقدم في المحادثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن جولات الحوار التي عقدت في طهران بين مسؤولي البلدين تناولت المبادئ المشتركة والآليات العملية لضمان تسيير آمن للملاحة البحرية في المضيق، مع مراعاة حقوق السيادة للدولتين الساحليتين.

وأشار بقائي إلى أن المباحثات "كانت مفيدة وشهدت تحقيق تقدم"، موضحاً أن الوفد العُماني غادر طهران، فيما تستمر المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين.

وأكدت الخارجية الإيرانية عدم حدوث أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى استمرار الاتصالات بين طهران ومسقط لمتابعة الملفات ذات الصلة.

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