اللواء عبد اللهي: المعادلة الجديدة هي؛ مقابل استشهاد كل مواطن إيراني سنرسل جندي أمريكي إلى درك الجحيم

وفي رسالة نشرها مساء الجمعة، أوضح اللواء عبد اللهي قائلاً: من هذه اللحظة، نعتبر القاعدة التي أثبتناها للعدو سابقاً سارية المفعول؛ فمقابل استشهاد كل مواطن إيراني فخور، سنرسل جندي أمريكي إلى درك الجحيم.

وختم اللواء عبد اللهي رسالته بتوجيه تحذير للعدو قائلاً: لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم.

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