وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان يتباحثان هاتفيا حول أمن الملاحة البحرية والتطورات الإقليمية

وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الجمعة، تباحث عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، حول آخر التطورات الإقليمية، ووضع الأمن البحري، وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وذلك في أعقاب ردود القوات المسلحة الإيرانية المتناسبة والمتبادلة على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران.

كما ناقش الوزيران الاستراتيجيات والتعاون الإقليمي لمنع تصعيد التوترات وإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية.

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