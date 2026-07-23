عراقجي: مشكلتنا مع امريكا، ليست الوساطة، بل توجه واشنطن غير المنطقي

وقال عراقجي لمراسل الاذاعة والتلفزيون على هامش مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي، ردا على سؤال حول التكهنات بشان نقل رسالة واشنطن الى طهران عن طريق رئيس الوزراء العراق، قال ان رئيس وزراء العراق سافر الى واشنطن ومن الطبعي ان ينقل لنا رؤاه وانطباعاته عن هذه الزيارة، وهذا امر طبيعي بالكامل، فضلا عن اننا ليست لدينا في الوقت الحاضر مشكلة بشان الوساطة مع امريكا، فهناك بما يكفي من الاشخاص للاضطلاع بهذا الدور، ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل.

واكد عراقجي ان المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية التوجه الامريكي مضيفا ان التوجه غير المنطقي والمطالب المبالغ فيها والنزعة السلطوية الامريكية التي واجهت الرد المقتدر للجمهورية الاسلامية الايرانية وطالما ان الجانب الامريكي لا يدرك انه لا سبيل امامه سوى احترام الشعب الايراني واحترام مصالح الشعب، فانه لن تكون هناك ارضية للتقدم في هذا المسار. وهذا الامر ليس بحاجة الى رسائل، يكفي ان تراجع امريكا سياساتها.

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