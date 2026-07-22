بحرية الحرس الثوري تحذّر من استخدام المسارات البديلة في مضيق هرمز
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أعلنت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري أن مدخل ومخرج مضيق هرمز محددان ويخضعان لسيطرتنا تماما، وأن المسارات البديلة غير آمنة وخطيرة، مُحذّرةً من استخدامها لما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة لا تُعوّض.
وكتبت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري في منشور على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي: "مدخل ومخرج مضيق هرمز محددان ويخضعان لسيطرتنا تماما.
واضافت: المسارات البديلة غير آمنة وخطيرة، ونُحذّر من استخدامها، إذ سيكون لذلك عواقب وخيمة لا يمكن تعويضها".