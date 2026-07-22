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سياسة ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦ - ٠٠:١٨:٠٣

بحرية الحرس الثوري تحذّر من استخدام المسارات البديلة في مضيق هرمز

أعلنت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري أن مدخل ومخرج مضيق هرمز محددان ويخضعان لسيطرتنا تماما، وأن المسارات البديلة غير آمنة وخطيرة، مُحذّرةً من استخدامها لما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة لا تُعوّض.