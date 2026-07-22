عراقجي لـ ترامب: سنرد على أي عدوان بقوة وحزم
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بان ايران سترد بحزم وقوة على اي عدوان.
وكتب عراقجي في هذا الصدد على منصة "إكس" في ردّه على تصريحات ترامب الأخيرة التهديدية الاخيرة بضرب البنية التحتية الايرانية: أن عقيدتنا الدفاعية واضحة "العين بالعين".
واضاف: أي عدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيواجه بردّ حازم وقوي وحاسم.
واكد ان: "أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في أي عدوان من هذا القبيل، أو يدعمه، سيُعتبر هدفاً مشروعاً".