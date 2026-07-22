عراقجي لـ ترامب: سنرد على أي عدوان بقوة وحزم

وكتب عراقجي في هذا الصدد على منصة "إكس" في ردّه على تصريحات ترامب الأخيرة التهديدية الاخيرة بضرب البنية التحتية الايرانية: أن عقيدتنا الدفاعية واضحة "العين بالعين".

واضاف: أي عدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيواجه بردّ حازم وقوي وحاسم.

واكد ان: "أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في أي عدوان من هذا القبيل، أو يدعمه، سيُعتبر هدفاً مشروعاً".

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