ولايتي: فكرة توجيه ضربة منخفضة التكلفة لإيران خطأ ستكون له تداعيات عالمية

وكتب ولايتي على حسابه على منصة إكس يوم الأربعاء: "إيران في مرحلة جديدة من الردع".

واضاف: إن فكرة توجيه ضربة منخفضة التكلفة لإيران خطأ قد تكون له تداعيات تتجاوز بكثير المجال العسكري لتشمل سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ونصح ولايتي الادارة الاميركية قائلاً: يجب على البيت الأبيض أن يعلم أن تهديد إيران، وتعبئة الحلفاء الإقليميين، وتفعيل اللوبي الأوروبي لن يحقق مزيداً من الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى عولمة تداعيات الأخطاء".

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