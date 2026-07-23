ولايتي: فكرة توجيه ضربة منخفضة التكلفة لإيران خطأ ستكون له تداعيات عالمية
معرف الأخبار : 1817496
اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي إن فكرة توجيه ضربة منخفضة التكلفة لإيران خطأ قد تكون له تداعيات تتجاوز بكثير المجال العسكري لتشمل سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وكتب ولايتي على حسابه على منصة إكس يوم الأربعاء: "إيران في مرحلة جديدة من الردع".
واضاف: إن فكرة توجيه ضربة منخفضة التكلفة لإيران خطأ قد تكون له تداعيات تتجاوز بكثير المجال العسكري لتشمل سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ونصح ولايتي الادارة الاميركية قائلاً: يجب على البيت الأبيض أن يعلم أن تهديد إيران، وتعبئة الحلفاء الإقليميين، وتفعيل اللوبي الأوروبي لن يحقق مزيداً من الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى عولمة تداعيات الأخطاء".