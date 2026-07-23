الزيدي يقول انه سيبحث في إيران الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي
قال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قبيل توجهه الى طهران اليوم الخميس، أن زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشهد بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وقال الزيدي في منشور على منصة "X": "نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن "العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".