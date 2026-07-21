مقر "خاتم الأنبیاء (ص)" یحذر أمریکا المجرمة من مهاجمة المراکز النوویة الإیرانیة

وجاء في بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي مساء الثلاثاء: "هددت أمريكا المجرمة بمهاجمة المراكز النووية والحساسة لإيران الإسلامية".

وأضاف: "نعلن أنه إذا وصل جيش ذلك البلد العدواني والإرهابي إلى هذه المرحلة، فسنعتبر ذلك توسعًا للحرب في المنطقة، وستكون جميع مصالح أمريكا المارقة والشريرة وحلفائها وداعميها هدفًا لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وزعم ترامب يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس اللبناني في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستهدف "قريباً" منشآت جبل كلنج الإيرانية.

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