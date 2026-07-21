متحدثة الحكومة: جريمة العدو في مدرسة “ميناب” كشفت عن طبيعته الحقيقية
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أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني"، خلال زيارتها إلى محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، أن الجريمة التي ارتكبها العدو في مدرسة بمدينة ميناب كشفت عن طبيعته الحقيقية مشددة على أن الحكومة تقف إلى جانب المتضررين من الحرب وعوائل الشهداء.
وقالت مهاجراني خلال زيارتها التفقدية للمحافظات الجنوبية والتي شملت خوزستان وصولاً إلى ميناب بمحافظة هرمزکان: لقد تحولت ميناب اليوم إلى كربلاء إيران، حيث كشف الأعداء عن وجههم الخبيث بكل وضوح.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: سأستمر في هذا المسار لتسليط الضوء على كيفية التغلب على هذا العدو الوحشي وعديم الرحمة، من خلال تلاحم الشعب والحكومة ووقوفهما صفاً واحداً.