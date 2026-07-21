متحدثة الحكومة: جريمة العدو في مدرسة “ميناب” كشفت عن طبيعته الحقيقية

وقالت مهاجراني خلال زيارتها التفقدية للمحافظات الجنوبية والتي شملت خوزستان وصولاً إلى ميناب بمحافظة هرمزکان: لقد تحولت ميناب اليوم إلى كربلاء إيران، حيث كشف الأعداء عن وجههم الخبيث بكل وضوح.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: سأستمر في هذا المسار لتسليط الضوء على كيفية التغلب على هذا العدو الوحشي وعديم الرحمة، من خلال تلاحم الشعب والحكومة ووقوفهما صفاً واحداً.

endNewsMessage1