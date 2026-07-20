وزير الداخلية الايراني: زيارتنا الى اسلام آباد تهدف إلى متابعة الاتفاقيات المشتركة وتطوير العلاقات

ولدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، مساء الاثنين، قال مومني: "إنّ الغرض من هذه الزيارة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والنفط والجهاد والزراعة والطرق والتنمية الحضرية، هو تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التي تمّ الاتفاق عليها".

وأضاف: "ان حجم التبادل التجاري المشترك البالغ نحو ثلاثة مليارات دولار، قد اتفقنا على رفعه مبدئيًا إلى عشرة مليارات دولار".

وقال وزير الداخلية: "فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري، ينبغي نقل ما لا يقل عن ألفي شاحنة أو حاوية يوميًا عبر حدود إيران وباكستان. حاليًا، يتم تحقيق حوالي 20% من ذلك، ويجب توفير التسهيلات اللازمة على جانبي الحدود، وهو أحد المواضيع التي ستناقش مع مسؤولي الحكومة الباكستانية".

وأضاف وزير الداخلية: "بالطبع، تُعدّ التطورات الإقليمية أيضًا من بين المواضيع التي ستُناقش خلال هذه الزيارة".

وصرح قائلًا: "إن التركيز الذي جرى خلال زيارة السيد الدكتور بزشكيان إلى باكستان قبل نحو شهر، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات تلك الزيارة، مدرجان أيضًا على جدول أعمال الزيارة الحالية إلى إسلام آباد".

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