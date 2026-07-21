الحرس الثوري يعلن مقتل جنود أمريكيين في منطقة "الركبان" بالأردن

وأعلن حرس الثورة الإسلامية اليوم الثلاثاء، في بيانه رقم "40": أيها الشعب الإيراني البصير واليقظ، الحاضر دوماً في الساحات، إن العمليات التأديبية التي يسطرها مجاهدو الإسلام ضد العدو الأمريكي تتواصل بنجاح وفي هذا الإطار، وضمن الموجة الرابعة والعشرين من عمليات ‘النصر الثانية’، نفذ مجاهدو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري هجوماً استهدف مجمعاً تؤوي فيه قوات الجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال في منطقة ‘الركبان’ بالأردن، ما أسفر عن مصرع عدد من الجنود الأمريكيين.

وأضاف البيان: إن وزير الحرب الأمريكي وهو مجرم حرب بحد ذاته قد وصف هؤلاء القتلى بالأبطال، مقللاً بشكل كبير من أعدادهم مقارنة بالحصيلة الحقيقية.

وشدد الحرس الثوري في بيانه على أن الأعداء يجب أن يعلموا أنه في قاموس الأمم والشعوب، لا يمكن إطلاق لقب بطل على جنود جبناء يستخدمون أحدث الأسلحة الفتاكة لقتل الأطفال الأبرياء.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "أحرار العالم سيذيقون قریبا هؤلاء المجرمين الحربيين الجزاء العادل على ما اقترفته أيديهم".

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