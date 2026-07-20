إيجئي يشدد على أهمية الوحدة الوطنية وعلى ان لا خلاف حول الانتقام من العدو

وشدد حجة الإسلام محسني إيجئي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بحضور رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، على "ضرورة ان نكون أكثر حذرًا من ذي قبل حتى لا تتضرر وحدتنا الوطنية وتماسكنا. كما يتعين علينا ان ألا نسمح لأحد بالتسلل إلى صفوف شعبنا القوي وإثارة الفتنة والشقاق. وأن نحذر اكثر فاكثر من مثيري الفتن، والمروجين للشائعات، والمنافقين".

وأشاد إيجئي بجهود رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية في البلاد قائلاً: لقد بذل الدكتور بزشكيان قصارى جهده، وتحمّل كل الصعاب، لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الإسلام وإيران والشعب. وعلينا أيضاً أن نقدّم له وللحكومة بأكملها كل الدعم والمساعدة.

كما أكد رئيس السلطة القضائية على ضرورة الانتقام من العدو، وصرح: إن تأكيد المتظاهرين في الساحات والشوارع على ضرورة مواصلة الجهاد والحرب ضد العدو المعتدي والخائن، ورفعهم راية الانتقام، هو موقف محق بامتياز، وعلينا نحن المسؤولين أن نتمسك بهذا الموقف ونحسمه؛ مضيفاً: لا خلاف بين مسؤولي البلاد في هذا الشأن، فعدونا الأمريكي لا يُوثق به بأي حال من الأحوال، ولن نتراجع أمامه بل سنقاومه حتى الموت.

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