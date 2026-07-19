منظمة الطاقة النووية الإيرانية تدين الهجوم الأمريكي على محطة دارخوين النووية

وأكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية في بيانها اليوم الأحد أن النظام الأمريكي الإرهابي والإجرامي، الذي لا يعرف سوى سياسة البلطجة وانتهاك القانون، أقدم في عمل عدواني ووحشي ينتهك القوانين الدولية، فجر اليوم الأحد 19 تموز/يوليو 2026 م عند نحو الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي، على استهداف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء، كأحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني، بعدد من المقذوفات.

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