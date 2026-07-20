غريب آبادي يحذر العدو الاميركي بعد استهدافه منشأة دارخوين النووية

وكتب غريب آبادي في منشور على شبكة إكس: "إن الهجوم الأمريكي على منشأة دارخوين النووية قيد الإنشاء يُعد هجومًا خطيرًا على البنية التحتية السلمية لإيران، ويُحمّل الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عواقب تصعيد انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وأضاف: "إن إيران، في الوقت الذي تدين فيه بشدة هذا الهجوم، ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي".

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