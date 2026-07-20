الحرس الثوري: استهداف منظومة رادار الإنذار المبكر ومستودع امريكي للمعدات والقطع الجوية بالكويت

وأفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في البيان رقم 32 الموجه إلى الشعب الکویتي: في رد على الاعتداءات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية، تمكن مجاهدو الإسلام، عبر الهجوم بالمسيرات، من تدمير منظومة رادار الإنذار المبكر للجيش الامريكي بالكامل. كما استهدفوا في هجوم آخر مستودعاً للمعدات والقطع الجوية وحظيرة للطائرات المسيرة من طراز MQ9 الأمريكية في قاعدة "علي السالم"؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المسيرات.

وجاء في البيان رقم 32 الصادر عن مكتب العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامیة بشأن عمليات "نصر 2":

أيها الشعب الكويتي الشريف:

إن أجزاء من أراضيكم الإسلامية تخضع منذ سنوات للاحتلال العسكري الأمريكي وتُستخدم كقاعدة لشن الهجمات وقتل المسلمين في إيران والعراق وأفغانستان وفلسطين.

وأضاف البیان: قبل 140 يوما، شن الجيش الأمريكي قاتل الأطفال حرباً عدوانية ضدنا، مستخدما هذه القواعد نفسها، حيث استهل الهجوم بارتكاب مجزرة مروعة بحق 168 طالبا في مدرسة بمدينة ميناب و استشهاد أبرز علماء الدين في العصر الحاضر، القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض).

وتابع البیان: لا ينبغي أن تكون أرض الكويت ملاذا آمناً لجيش إرهابي هاجم، على مدار العقود الأخيرة، عشر دول إسلامية على الأقل وقتل الملايين من المسلمين؛ إن هذا الجيش، وفقاً لفتاوى علماء جميع المذاهب والطوائف الإسلامية، هو جيش معتد على بلاد المسلمين ومهدور الدم ومن الواجب الشرعي على كل مسلم أن يقضي عليه بكل الوسائل الممكنة ويطهر بلاد المسلمين من وجوده. إننا ننتظر منكم القيام بهذا التكليف الديني واستعادة عزة الأراضي الإسلامية.

کما اعلن البیان: في الموجة 22 من عمليات الـ "نصر2" بالنداء "يا رقية" وردا على الاعتداءات الأمريكية المتكررة ضد الأراضي الإيرانية، تمكن مقاتلونا الشجعان، عبر هجوم بالمسيرات، من تدمير منظومة رادار الإنذار المبكر الأمريكية بالكامل؛ كما استهدفوا في عملية أخرى مستودعا للمعدات والقطع الجوية وحظيرة للطائرات المسيرة من طراز MQ9 في قاعدة "علي السالم" مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المسيرات.

و اکد البیان: إننا نتوقع منكم، أيها الشعب الكويتي الكريم والشريف، القيام بواجبکم الإلهي وألا تسمحوا لأرض الكويت بأن تكون منطلقاً للشر والمجازر في حق المسلمين.

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