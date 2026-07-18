السلطات الثلاث في إيران تعلن تأجيل مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية

وجاء في البيان الصادر عن السلطات الثلاث: نعلن للشعب الإيراني الشريف أن مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد 19 تموز/يوليو في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران، من قبل السلطات الثلاث، قد ألغيت وأرجئت إلى موعد آخر.

وأضاف البيان أن موعد إقامة المراسم في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه للرأي العام لاحقا.

ويذكر أن الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، ومجلس الشورى الإسلامي، والسلطة القضائية كانوا قد دعوا في وقت سابق جميع شرائح الشعب والقوميات والمذاهب والتيارات المختلفة إلى المشاركة يوم الأحد 19 تموز/يوليو، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا في مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية، التي كان من المقرر إقامتها في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران.

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