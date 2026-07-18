حرس الثورة الاسلامیة: تدمیر مستودعات الاجسام الحربیة الطائرة للعدو الامریکی فی الکویت والبحرین

وجاء في بيان الحرس الثوري الصادر صباح اليوم السبت، في هذا الشأن كالآتي:-

لقد واصلت قواتنا الباسلة لدى بحرية الحرس الثوري، بالتزامن مع الحضور الملحمي للشعب الإيراني في ساحات البلاد، تحويل ميدان المواجهة إلى ساحة عجز العدو الغادر، وإلى جانب إحكام السيطرة على مضيق هرمز خلال الموجة التاسعة عشرة من عمليات الــ "نصر 2"، وردا على الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي في الليلة الماضية، نفذت القوة البحرية للحرس الثوري هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف رصيف دعم وتموين الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء "الأحمدي" بالكويت، ومستودع الاجسام الحربية الطائرة للعدو في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، كما دمرت مركز البيانات الاستخباراتية التابع للعدو في البحرين، والمعروف بـ «بتلكو».

وأضاف البيان: كما تمكن مقاتلو القوة البحرية من تدمير مركز أمريكي للإشارات والاتصالات في الكويت.

واختتم البيان بالآية الكريمة: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

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