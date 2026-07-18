الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن

وأفادت "إيلنا"، نقلا عن الحرس الثوري في بيانه الصادر اليوم السبت، أن استمرار الحضور الميداني للشعب الإيراني في دعم الثورة الإسلامية، وتواصل عمليات قواته، أدی إلى إرباك العدو ودفعه إلى اللجوء لاستهداف المنشآت والمرافق المدنية في ايران.

وأضاف البيان، أن الجيش الأمريكي استهدف مستشفى وجسرا وسكة حديد وميناء ومطارا، إضافة إلى استشهاد مدنيين في البلاد، محاولا التمويه على فشله في المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار البيان ايضا إلى أن مقاتلي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، شنوا فجر اليوم، وفي إطار الموجة العشرين من عمليات "نصر 2"، وردا على الهجمات الأمريكية التي وقعت الليلة الماضية، هجوما متزامنا بالصواريخ والطائرات المسيرة، تحت شعار "يا أبا الفضل العباس (ع)"، واستهدف حظائر الطائرات المقاتلة وموقف كبير للطائرات في القاعدة الأمريكية بمدينة الأزرق الأردنية، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها.

وأضاف الحرس الثوري في هذا البيان: لقد جاء دوركم الان أيها الشعب الأردني الشريف والعسكريون الأردنيون الغيارى!، ووفقًا لفتاوى جميع علماء الإسلام من مختلف المذاهب والفرق، فإن الجنود الكفار المعتدين على الأراضي الإسلامية مهدورو الدم.

واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول: الآن فإن الجيش الأميركي مهدور الدم، الذي قتل مئات الآلاف من المسلمين في أفغانستان والعراق، وآلاف المسلمين في إيران واليمن ولبنان وليبيا والسودان والفلبين وفلسطين، بات في متناول أيديكم، وواجبكم الديني والإنساني هو القضاء عليهم بكل وسيلة، وتطهير أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المظلومين.

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