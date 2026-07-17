عراقجي: سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس
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أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ردًا على استشهاد عدد من المواطنين في بندر خمير بمحافظة هرمزجان جنوب ايران، أننا سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس.
وكتب عراقجي مساء الجمعة، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول استشهاد مواطنين اثر الهجمات العدوانية الاميركية الاخيرة على مناطق في البلاد: "استشهد ثلاثة قرويين أثناء عبورهم جسر بندر خمير. كانوا أبرياء تمامًا، ولن نسمح أبدًا بإراقة دمائهم الطاهرة".
وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران وطننا، من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها. سندافع عن كل شبر من هذه الأرض حتى آخر نفس".