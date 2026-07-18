بحرية الحرس الثوري: إيقاف أربع سفن مخالفة خلال الساعات الاخيرة

وافاد موقع "سباه نيوز"، فجر اليوم السبت انه جاء في بيان قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري: "خلال الساعات الاخيرة، حاولت أربع سفن مخالفة، بدعم من الجيش الأمريكي الإرهابي، عبور مضيق هرمز، وتم إيقافها جميعًا في مكانها خلال عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأضاف البيان: "تؤكد البحرية التابعة للحرس الثوري بشدة على ضرورة ألا ينخدع مالكو السفن، كقادة بعض دول جنوب الخليج الفارسي، بالحماية الزائفة من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي، وعليهم الانتباه إلى تحذيرات وإعلانات البحرية التابعة للحرس الثوري".

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