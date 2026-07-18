استمرار هجمات العدو الاميركي على مناطق مختلفة في ايران

*استهداف نقطةٌ قرب مدينة جغادك في بوشهر

اعلن محافظ بوشهر عن استهداف نقطةٌ قرب مدينة جغادك، بهجومٍ أمريكيٍّ معادٍ.

وأضاف محمد مظفري في مقابلةٍ مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) صباح السبت: استمرارًا للاعتداءات الأخيرة التي شنّها العدو الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، سُمعت اصوات عدة انفجارات في مناطق تابعة لمدينة جغادك.

وقال: لم ترد أنباءٌ عن وقوع إصاباتٍ نتيجةً لهذا الاعتداء.

وأشار مظفري إلى أن حجم هذا الهجوم قيد التحقيق.

*هجوم جوي معادٍ على نقطة في ضواحي مدينة يزد

أعلن نائب محافظ يزد للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية عن هجوم جوي معادٍ على نقطة في ضواحي مدينة يزد.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) صباح السبت، أضاف إسماعيل دهستاني: "وقع الهجوم فجر اليوم السبت، ولحسن الحظ لم تقع إصابات بشرية".

*سماع دوي انفجارات في مناطق من بندر عباس

سُمع دوي عدة انفجارات في مناطق من بندر عباس فجر اليوم السبت.

وأفاد سكان مناطق في بندر عباس أن أصوات انفجارات هزت أجواء المدينة فجر السبت.

وأعلنت مصادر رسمية في هذا الصدد أنه في الساعة 01:20 (+3.30 ت.غ)، تعرضت نقطة في بندر عباس لعدوان اميركي، وسيتم الإعلان عن التقرير الكامل لاحقاً بعد إجراء التقييمات الأولية.

*سماع دوي انفجارات في جزيرة سيريك جنوب ايران

سُمع دوي عدة انفجارات في جزيرة سيريك جنوب ايران.

وافادت تقارير انه في حوالي الساعة 23:15 من مساء الجمعة (+3.30 ت.غ)، سُمع دوي عدة انفجارات في جزيرة سيريك ومنطقة كربان التابعة لها.

ولم تُعرف طبيعة الانفجارات بعد.

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