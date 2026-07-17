الحرس الثوري: تدمير منصات إطلاق وصواريخ "هيمارس" في الكويت واستهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية وعناصر مناوئة للثورة

وأفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أعلنت اليوم الجمعة، في البيان رقم 23 أنه في إطار مواصلة عمليات الرد بالمثل، وردا على جرائم الحرب التي ارتُكبت الليلة الماضية، نفّذ مقاتلو القوة البرية في الحرس الثوري، ضمن الموجة الـ 15 من عملية "نصر 2" وبالنداء المبارك "يا مهدي أدركني"، عملية هجومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، أسفرت، إضافة إلى تدمير منصات إطلاق وصواريخ "هيمارس" في الكويت، عن استهداف وتدمير عدد من مواقع تمركز القوات الأمريكية وعناصر مناوئة للثورة الاسلامية من عملاء أمريكا و"إسرائيل"، ومقتل أعداد كبيرة منهم.

وتابع البيان: ان عمليات الرد بالمثل لا تزال متواصلة.

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