عراقجي: نفود "اسرائيل" في امريكا سينكشف قريبا

واضاف عراقجي، في تدوينة نشرها باللغة الانجليزية اليوم الجمعة عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي: لطالما تم تحذير الامريكيين بشأن النفوذ الخارجي، لذلك ماذا يمكن القول بشان حملة "اسرائيل" الواسعة والتي تهدف الى خداع الادارة الامريكية وجرّها الى حرب طوعية عديمة الجدوى لا تنتهي بالانتصار اطلاقا؟!

وتابع وزير الخارجية الايراني: والاسوأ من ذلك، ان "اسرائيل" تستخدم اموال دافعي الضرائب الامريكيين لاسكات جميع الاصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة.

وختم عراقجي تدوينته بالقول: لكن سينكشف كل ذلك قريبا.

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