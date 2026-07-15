الأمم المتحدة تدين الاعتداءات على الكوادر والمنشآت الإغاثية في إيران

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن هذه الرسالة بعثت بها رئيسة قسم الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، “جيما كونيل”، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع “كوليوند” بمسؤولين في المكتب ذاته بمدينة جنيف.

وأعربت "کونیل" عن خالص تعازيها ومواساتها لعائلات المسعفين الشهداء وللأسرة الكبيرة لجمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدة بالجهود التي يبذلها موظفو ومتطوعو الجمعية في تقديم الإغاثة للمتضررين من الحرب.

وفي السياق ذاته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإشارة إلى التقارير والوثائق والصور التي قدمها رئيس جمعية الهلال الأحمر، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات الحرب على المدنيين ولا سيما النساء والأطفال، مسلطاً الضوء على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكوادر الإغاثية والمكاتب والسيارات الإسعافية والمروحيات التابعة للجمعية.

كما شددت الرسالة على أن حماية الكوادر الطبية والإغاثية وجميع المدنيين تُعد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتها بموجب هذه القواعد والقوانين الدولية.

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