مسؤول: إصابة 260 شخصاً اثر العدوان الامريكي الجديد ضد البلاد

وكتب كرمانبور، اليوم الأربعاء في مدونة على منصة «إكس»: في موجة الحرب الجديدة ضد إيران، أُصيب حتى الآن أكثر من 260 شخصاً، بينهم 3 نساء و6 أشخاص دون سن الثامنة عشرةـ

وأضاف: للأسف، من بين الشهداء سيدتان.

وتابع کرمانبور موضحاً: تلقى 222 من الجرحى العلاج اللازم وغادروا المستشفيات؛ داعياً بالشفاء العاجل لجميع المصابين الراقدين في المستشفيات.

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