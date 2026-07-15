مسؤول: إصابة 260 شخصاً اثر العدوان الامريكي الجديد ضد البلاد
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أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور إصابة 260 شخصاً منذ اندلاع الموجة من الحرب العدوانية التي تشنها امريكا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وكتب كرمانبور، اليوم الأربعاء في مدونة على منصة «إكس»: في موجة الحرب الجديدة ضد إيران، أُصيب حتى الآن أكثر من 260 شخصاً، بينهم 3 نساء و6 أشخاص دون سن الثامنة عشرةـ
وأضاف: للأسف، من بين الشهداء سيدتان.
وتابع کرمانبور موضحاً: تلقى 222 من الجرحى العلاج اللازم وغادروا المستشفيات؛ داعياً بالشفاء العاجل لجميع المصابين الراقدين في المستشفيات.